Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'ın doğal kaynakları her iki tarafa ait

ABD'li ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı.

Kıbrıs’ın, ABD’li petrol ve doğalgaz tekeli ExxonMobil’in adanın güneyinde sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurması üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs’ın adanın güneyinde ilan ettiği 13 parselden 10’uncusunda başlayan sondaj çalışmasının “bölgeyi istikararsızlığa götüreceği” belirtildi.

'DOĞAL KAYNAKLAR HER İKİ TARAFA DA AİT'

Arama ve sondaj faaliyetlerinin “sorunun çözümü açısından hassas dengeleri değiştirebileceğini” ifade eden açıklamada şu sözlere yer verildi:

Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Rum yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adasının doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

KUZEY KIBRIS RUHSATIYLA ARAMA YAPILACAK

"Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz" diyen Dışişleri Sözcüsü, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" bilgisini paylaştı.

Cuma günü Lefkoşa’da bir araya gelen Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile ABD’nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, ExxonMobil ile Katar devletine bağlı Qatar Petroleum ortaklığının Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışması kapsamında sondaja başladığını duyurmuştu.

Çalışmaların İngiliz bayraklı "Stena Icemax” gemisiyle gerçekleştirileceği ve ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede olduğu kaydedilmişti.