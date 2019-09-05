Davutoğlu’nun sicili unutuldu sandı: Suriye yorumu pes dedirtti

AKP’den Davutoğlu ile birlikte ihracı istenen isimlerden Selçuk Özdağ’ın Suriye konusundaki açıklamaları ‘pişkinliğin bu kadarı olmaz’ dedirtti. 'Suriye iktidarın hatalı politikalarıyla neredeyse parçalandı’ diye yazan Özdağ, Davutoğlu’nun AKP'nin Suriye politikasının mimarı olduğunun unutulduğunu sanıyor.

AKP’den ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’ya savunmalarını yapmaları için tebligatın gönderildiği bildirildi. Yeni parti hazırlığında olduğu belirtilen bu isimlerin tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 7 gün içinde savunma yapmaları gerekiyor.

Öte yandan Selçuk Özdağ, Twitter hesabından bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Partiden ihraç edilmelerinin çözüm olmadığını savunan Özdağ’ın kulak verilmesini istediği eleştirileri arasında “iktidarın hatalı Suriye politikası”nı da zikretmesi dikkat çekti.

Özdağ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin “külliyen yanlış”, ekonominin “sıfır”, kamu ihalelerinin “yandaş kayırmacılığının odağı” olduğu gibi eleştirilerini sıralarken, Suriye politikaları konusunda ise “Büyük Ortadoğu Projesinin hedef devletlerinden biri olan Suriye İktidarın hatalı politikalarıyla neredeyse parçalandı. Şimdi de güya Suriye’nin toprak bütünlüğü savunuluyormuş gibi görünerek aslında çok büyük bir politik hatanın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunları toplum görüyor, kendini birazcık zincirlerinden, saplantılarından kurtaranlar görüyor” diye yazdı.

15-Şimdi de güya Suriye’nin toprak bütünlüğü savunuluyormuş gibi görünerek aslında çok büyük bir politik hatanın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunları toplum görüyor, kendini birazcık zincirlerinden, saplantılarından kurtaranlar görüyor.A.R.A — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) September 5, 2019

Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemde Suriye'de cihatçı çetelere verilen desteğin de, Türkiye sınırlarının cihatçıların cirit attığı bir alan haline gelmesinin de mimarlarından oldu. Davutoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın "Gerekirse Suriye'ye dört adam gönderirim. Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim" sözlerini dile getirildiği toplantıya başkanlık eden isimdi. Reyhanlı'da onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği saldırının ardından kameraların karşısına geçerek gülümseyen ve bu hareketi nedeniyle tepki çekince de yurttaşları hedef alıp tehdit eden Davutoğlu, IŞİD adlı katliamcı çeteye de "öfkeli çocuklar" demişti.