Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Gümrük Birliği açıklaması: Türk ve Maltalı patronlar için önemli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türk ve Maltalı patronlar için önemine işaret etti. Oktay'ın açıklaması akıllara Malta'ya sermaye göçünü de getirdi. ICIJ, offshore hesapları ve şirketleri olan zenginleri ve siyasetçileri açıkladığı Paradise Papers’ta, Türkiye’de keyfi yerinde olan siyasetçilerin bu ülkede 'yatırımlar yaptığını' iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nda, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın ziyaretinin, Malta iş dünyası ile Türk iş dünyasını bir araya getiren toplantının yeni bir dönemin miladı olacağına inandığını ifade etti.

Oktay, Türk ve Maltalı patronların en önemli beklentilerini, "ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefine uygun olarak harekete geçilmesi" şeklinde açıklayarak, "Ticaret hacminde 1,2 milyar doları aşmış iki ülkeyiz. 1,2 milyar dolardan yarım milyar dolara inilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bizim ekonomik modellerimiz, kamunun, hükümetlerin yatırım yapmasıyla değil, iş dünyalarının, özel sektörün bu işin içine girmesiyle gelişecek. Hükümetler olarak elimizden ne geliyorsa sonuna kadar sizin önünüzü açmaktan sorumluyuz. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıllarda aslında bu seviyeyi aştı" diye konuştu.

PATRONLAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Maltalı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğuna işaret etti.

Fuat Oktay, Malta'nın 2 milyar dolar sermaye pozisyonu ile Türkiye'den yurt dışına yapılan yatırımlar içerisinde yüzde 5,39'luk paya sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu yatırımların yaklaşık yüzde 90'ı bankacılık ve finans, geri kalanı ulaştırma ve depolama sektörlerindedir. İhracat ve ithalata konu olan ürünleri karşılıklı çeşitlendirmeye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar, Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir. Gerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, gerek toplumlar arası teması artıracak şekilde vize serbestisi konusunda Malta Hükümeti'nin verdiği değerli desteğin Maltalı iş çevrelerince de aynı kuvvetle seslendirilmesi bizim için önemlidir. Biz de Türkiye olarak iş insanlarımızı Malta'da iş ve yatırım imkanlarını değerlendirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

KRİTİK ÜLKE MALTA

ICIJ, offshore hesapları ve şirketleri olan zenginleri ve siyasetçileri açıkladığı Paradise Papers’ta, Türkiye’de keyfi yerinde olan siyasetçilerin bu ülkede “yatırımlar yaptığı” iddia edilmiş, Binali Yıldırım ve oğullarının Malta'daki Off-Shore hesaplarında kayıtları olduğu ortaya çıkmıştı.

Zamanın Başbakan Binali Yıldırım bu yöndeki iddialı yalanlamıştı gerçi ama Twitter'daki resmi Başbakanlık hesabının takip ettiği dört kullanıcıdan birinin Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro olması manidar bulunmuştu.