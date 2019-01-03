Malta vatandaşı olan patronlar listesinde Sabancılar da var

Sabancıların ailece Malta vatandaşı oldukları öne sürüldü. Bilgi, Malta Resmi Gazetesi'ndeki verilere dayandırıldı.

Suzan Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in aileleriyle birlikte ve Şevket Sabancı'nın torunlarının Malta vatandaşı oldukları iddia edildi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “MaltaSA” başlıklı bugünkü yazısında, “Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu. Malta Resmi Gazetesi’ndeki bilgilere göre, 2 çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, 2 çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı’nın torunları listede” ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, “Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018'in son günü de bu değişmedi. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı. Listede Türkiye'den de dikkat çekici isimler yer alıyor” diye yazdı.

SABANCILAR AİLE BOYU LİSTEDE

“Çeşitli ülkelerden 3 bin kişinin yer aldığı listede Sabancı ailesinden birçok isim var” diyen Güngör şöyle devam etti:

“Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü işadamı Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer listenin en popüler olanları… Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu da (Gözdem ve Gizem Bilen) var. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen'in serveti 1.2 milyar dolar, Suzan Sabancı Dinçer'inki ise 1 milyar doların üzerinde...

Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı'nın kızları yer almıyor. Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014'te AB'ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında…”

REKORTMEN AVUKAT DA LİSTEYE GİRMİŞ!

Dilek Güngör “Türkiye'deki kazancıyla 2017'de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10'uncu sıradan yerleşen, Twitter'ın da avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak'ın da listede yer alması dikkat çekti” diyerek yazısını şöyle sonlandırdı:

KURUKAHVECİLER DE MALTA'YI SEÇTİ

“Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahvesiyle marka yaratan Akyürek Pazarlama'nın sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci de vatandaşlık için Malta'yı seçen Türkler arasında.

ABDİ İBRAHİM DE VATANDAŞ OLDU

Malta'dan vatandaşlık alan işadamları sadece Sabancılar'la sınırlı değil. Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal gibi isimler de listede yer alıyor.”