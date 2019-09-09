Cumhur İttifakı’nda Bülent Arınç krizi

Bülent Arınç’ın Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk’le ilgili açıklamaları AKP-MHP ittifakında kriz yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu ‘Yazıklar olsun Arınç Efendi’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın Canan Kaftancıoğlu’na yıllar önce attığı twitler nedeniyle hapis cezası verilmesini onaylamadığını açıklaması ve Ahmet Türk için "Terörle alakası yoktur" sözleri, AKP-MHP ittifakında kriz çıkardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu Twitter’dan Bülent Arınç için “Yazıklar olsun Arınç Efendi” diye yazdı.

Vahapoğlu MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’in Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili yorumlarını da paylaştı.

Yıldıray Çiçek ise Twitter'dan şu mesajları yazdı:

“C. Kaftancıoğlu'na tahammül etmeliyiz, ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız’ demek ‘Artık sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı’ diyen B. Arınç'a yakışırdı zaten! PKK ortak noktaları!”

“Bülent Arınç aylardır ‘MHP ile ittifaka karşıyım’ diyor. HDP’li Ahmet Türk’e sahip çıkıyor, PKK-HDP sevdalısı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşmanlık edenleri kutsuyor. Truva Atı bile değil artık! MHP’ye düşman ama herkese sevgi kelebeği oluyor!”

“Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır!”

Arınç bugün Habertürk TV'de katıldığı programda, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti. Arınç CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarıyla ilgili de "Geçmiş tweetlere bakılırsa binlerce insanı bu işin altından kurtaramazsınız. Bu dava Kaftancıoğlu'nu bugünkünden 5 misli daha fazla büyütür" demiş ve "Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" diye eklemişti.

