Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili olarak 'Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arınç, yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili, "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" dedi.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASI: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu'nu sevmediğini, beğenmediğini, yazdıklarına katılmadığını söyleyen Arınç, "Bunlardan dolayı ceza verilecek olacak, ben bir hukukçuyum, bu mesajlar toplumu infiale sürükleyecek olsa, 2013'te bir soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım? Geçmiş tweetlere bakılırsa binlerce insanı bu işin altından kurtaramazsınız. Bu dava Kaftancıoğlu'nu bugünkünden 5 misli daha fazla büyütür " ifadesini kullandı.

Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız." dedi.