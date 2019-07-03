Çorlu tren faciası davası başladı: Heyet duruşmadan çekildi, aileler tepkili

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Dava öncesi bir araya gelen aileler, adliye önüne yürüyüş yaptı ve adalet taleplerini dile getirdi. Duruşma önce ailelerin salona alınmaması, ardından da taleplerinin kabul edilmemesiyle başladı. Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti çekilme kararı alırken, aileler duruma büyük tepki gösterdi.

soL - Haber Merkezi