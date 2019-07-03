Çorlu tren faciası davası başladı: Heyet duruşmadan çekildi, aileler tepkili

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Dava öncesi bir araya gelen aileler, adliye önüne yürüyüş yaptı ve adalet taleplerini dile getirdi. Duruşma önce ailelerin salona alınmaması, ardından da taleplerinin kabul edilmemesiyle başladı. Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti çekilme kararı alırken, aileler duruma büyük tepki gösterdi.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 09:29

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında dava açılan TCDD görevlisi 4 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak.

Dava öncesi Orion AVM önünde bir araya gelen aileler adelet talebiyle adliye önüne yürüyüş gerçekleştiriyor.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Polis duruşma salonu önünde içeri giren yurttaşları videoya çekmek isteyince gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları bunun suç olduğunu söyledi ve çekim engellendi.

Ailelerin birçoğu duruşma için ayarlanan salona "küçük olduğu" gerekçesiyle alınmadı.

Aileler tepki göstererek kapıyı açarken, polis set oluşturarak ve darp ederek aileleri içeri almadı.

Mahkeme heyeti gelen yoğun tepkilerin ardından duruşmadan çekildi, aileler karara tepki gösterdi.

 