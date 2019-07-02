VİDEO | Çorlu'daki tren kazası davası yarın başlıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında dava açılan TCDD görevlisi 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren "kazasına" ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan

4 TCDD görevlisinin yargılanmasına yarın başlanacak.

"Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince yarın yargılanmaya başlayacak.

Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafında bulunan balast ve dolgu zeminin boşalması ve hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esnemesi ve açılması, 2’nci vagondan itibaren dizinin devrilerek sürüklenmesi neticesinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Ayrıca iddianamede, askıda kalan travers ile hat dolgusu arasındaki kot farkının 65 ila 104 santimetre arasında değiştiği, altı boşalan kesimde sadece dolgu zeminin kaldığı bilgisine yer verilmişti.

soL HD | ÇORLU TREN FACİASI HAKKINDA HABER FİLMİ: GÖK GÜRÜLTÜSÜ DEĞİLMİŞ

soL HD ekibi, 8 Temmuz Pazar günü Çorlu'da meydana gelen tren faciası hakkında bir haber filmi hazırlamıştı.

'Gök Gürültüsü Değilmiş' başlığını taşıyan haber filmini, soL okurlarıyla tekrar paylaşıyoruz...