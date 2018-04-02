'Çocuklarınızı okula göndermeyin' broşürü

Gaziantep'te parklar ve meydanlarda vatandaşlara dağıtılan broşürlerde gerici ifadeler yer aldı. Broşürde, 'Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız. Çocuklarınızı okullara göndermeyin' ifadeleri yer alıyor.

Gaziantep'te parklar ve meydanlarda vatandaşlara dağıtılan broşürlerde skandal sözler yer aldı. “İçinde bulunduğumuz çağda demokrasi bir kurttur, okullar bir kurttur, okullardaki putlar bir kurttur” denilen broşürde, “Çocukları zorunlu eğitimden koruyun ki cehennem ateşinde yanmayasınız. Çocuklarınızı okullara göndermeyin” çağrısı yapıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, broşürde “Ey baba sen hâlâ çocuklarını bu okullara göndermeye devam mı edeceksin? Bir daha düşün" ifadeleri yer alırken, öte yandan Gaziantep'teki Ümit Derneği, bütün okullarda Said-i Nursi'nin kitabı üzerine bir yarışma düzenledi.