Çocuklarınızı imamlara teslim etmeyin!

Tarsus'ta Kadelli Mahallesi'ndeki camide verilen kuran kursunda 8 yaşında bir çocuk imam tarafından dövülerek hastanelik edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen S.C.K.'nın imam G.G. tarafından bayılana kadar dövüldüğü, imamın eşinin araya girerek kurtardığı çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin İmece Haber sitesinde Turan Dal'ın yaptığı habere göre, aldığı darbeler sonrasında Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun babası Aytaç K. olay sonrasında Tarsus Müftülüğü'nden arandı ve "şikayetçi olmaması" istendi.

Baba Aytaç K. bu konuda şunları söyledi:

Ben Ağrı’daydım. Yolda olduğum için olayları tam detaylı olarak bana vermediler. Çocuk şuan evde iyi… Vücudunda morluklar var.

İmamın hanımı,çocuğumu elinden almış. Çocuk dersini okuyamamış. Okuyamadığı için çocuğa ‘seni döverim’ demiş. Çocuk da ‘sen kimsin beni döveceksin’ demiş. Sonra başlamış dövmeye…

Rapor alındı. Fakat eşim ‘üstü okunmuyor’ diyor. Silik vaziyetteymiş. Ben yarın Çamalan Karakolu’na gideceğim raporu alacağım. Tarsus Müftüsü bana ‘biz çocuğumuzun yanına gittik, çocuğumuzla ilgili herhangi bir problem yok. Siz davacı olmayın’ dedi. Bende ‘tamam şikayetçi olmayacağım’ dedim. Fakat gece saat 23.00’da bana resim attılar. Ben çocuğu görünce ne yapacağımı şaşırdım öfkeden... Vücudunda morluklar vardı. Eşimi aradım. ‘Sabah karakola gidiyorsun, ifadeni değiştiriyorsun. Ben de gelince ifade vereceğim’ dedim…

