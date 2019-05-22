CHP'li vekil sordu: Süleyman Soylu şantaj mı yapıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 23 Haziran seçimleri öncesi yapılan 'DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli' açıklaması Meclis gündemine taşındı. CHP'li vekil Ali Şeker, 'İçişleri Bakanı tarafından yapılan IŞİD hareketliliği açıklaması 'İstanbul’u verin, bu iş huzur içinde çözülsün' anlamına mı gelmektedir?' diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli” açıklaması CHP'li vekil Ali Şeker tarafından soru önergesi ile Meclis gündemine taşındı.
Daha önce gerçekleştirilen IŞİD katliamlarındaki güvenlik ihmallerini sıralayan Şeker, “Yakın geçmişimizde AKP’nin siyasi iktidarı kaybetmesinin ardından yaşanan tablonun sonrasında AKP’nin 31 Mart’ta İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle birlikte bizzat İçişleri Bakanı tarafından yapılan 'IŞİD hareketliliği' açıklaması alınan istihbaratlar üzerine gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunu da beraberinde getirmiştir” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:
- İçişleri Bakanı tarafından yapılan IŞİD hareketliliği açıklaması “İstanbul’u verin, bu iş huzur içinde çözülsün” anlamına mı gelmektedir?
- Ülkemizde IŞİD tarafından bir hareketlilik yaşandığı yönünde alınan istihbaratlara ilişkin, 7 Haziran – 1 Kasım arası yaşanan vahim tablonun bir kez daha yaşanmaması için bu sefer gerekli tedbirlerin alınması düşünülmekte midir?
- Suruç ve Ankara katliamları öncesinde yapılan dinlemelerde kanlı faaliyetlerin planlandığı tespit edilmiş ancak önlenmemişken, bugün itibariyle dinleme ya da başka istihbarat yöntemleri neticesinde öngörülen ya da tespit edilen başka kanlı faaliyet ya da katliam tehlikeleri bulunmakta mıdır?
- 7 Haziran sonrası IŞİD eliyle gerçekleştirilen saldırılar öncesinde IŞİD faaliyetlerine ilişkin çok sayıda rapor ve istihbaratın mevcut olduğu düşünülürse, bu istihbaratların gerektirdiği tedbirleri almayan sorumlular hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise nasıl sonuçlanmıştır?
- Şimdiye dek kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri listelerde yer alırken yakalanan ya da kendiliğinden teslim olan IŞİD mensubu teröristlerden Ayşegül İnci gibi serbest bırakılan ve hali hazırda serbest bir şekilde sokaklarda dolaşabilen IŞİD ve diğer terör örgütlerine mensup kişiler var mıdır? Varsa isimleri nelerdir?