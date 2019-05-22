CHP'li vekil sordu: Süleyman Soylu şantaj mı yapıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 23 Haziran seçimleri öncesi yapılan 'DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli' açıklaması Meclis gündemine taşındı. CHP'li vekil Ali Şeker, 'İçişleri Bakanı tarafından yapılan IŞİD hareketliliği açıklaması 'İstanbul’u verin, bu iş huzur içinde çözülsün' anlamına mı gelmektedir?' diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli” açıklaması CHP'li vekil Ali Şeker tarafından soru önergesi ile Meclis gündemine taşındı.

Daha önce gerçekleştirilen IŞİD katliamlarındaki güvenlik ihmallerini sıralayan Şeker, “Yakın geçmişimizde AKP’nin siyasi iktidarı kaybetmesinin ardından yaşanan tablonun sonrasında AKP’nin 31 Mart’ta İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle birlikte bizzat İçişleri Bakanı tarafından yapılan 'IŞİD hareketliliği' açıklaması alınan istihbaratlar üzerine gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunu da beraberinde getirmiştir” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi: