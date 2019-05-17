Süleyman Soylu bomba mı bekliyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki gündür yaptığı terör tehtidi açıklamaları yaklaşan İstanbul seçimleri öncesinde IŞİD'ten bir bombalı saldırı bekledikleri imasını içeriyor. Soylu'nun "DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda" sözleri bu konuda bir istihbarat alındığını da iktidarın seçim öncesinde siyaseti yine kanlı şantajlarla yürütmeye niyetli olduğunu da gösteriyor olabilir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir süredir başka bir tehditle uğraştığını, bu tehtidin ne olduğunu söylemeyemeyeceğini belirtti ve şöyle konuştu: 'Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz. Epey bir mesafe de aldık. Ciddi bir tehdit. Onun için herkes alarm vaziyetinde.

Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisine 'Türkiye'ye yönelik terör tehdidi' açıklaması soruldu.

Bakan Soylu bu soruya şu sözlerle cevap verdi:

700 sandık görevlisi FETÖ ile ilişkili. Binali Bey'in hakkını yediler. Bunu İstanbul genelinde uyguladılar bilgisayar hilesi ile artı sandık kurulu başkanları ile bu iklimi oluşturdular. Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Ama şunu söylemek gerekir. DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda. Yani vatandaşımız bunu hissediyor, hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde.

1.5 AYDIR NET BİR HAREKETLENME VAR, CİDDİ BİR OPERASYON YAPIYORUZ

Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla beraber gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık 1-1,5 aydır net bir şekilde görüyoruz.

SOYLU: 2.5 YILDIR MİLLET HUZURLUYMUŞ

Soylu dün ''Allah yapmasın da, İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan beri tek bir patlama yok. 2.5 yıldır millet huzur ve güven içinde'' demişti.