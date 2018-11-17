CHP'li Ağbaba: Resmi ittifak değil, taban ittifakını savunuyoruz

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İyi Parti ile devam eden görüşmelerde partisinin 'resmi ittifaktan öte tabanda ittifakı' önerdiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin yaklaşan yerel seçimlerde resmi ittifaktan çok seçmen ittifakına yöneleceğini belirtti.

Partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz. Bunu da göstereceğimiz adaylarla sağlamaya çalışıyoruz. Onda da başarılı olacağımızı biliyoruz” dedi.

İyi Parti ile görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Ağbaba, “bu konudaki amacımız AKP ve MHP ittifakındaki gibi bir maç değil” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “temel mutbakata” vardıklarını duyurmuştu.

Meral Akşener bugün CHP ile dokuz büyükşehir belediyesi için ittifak görüşmesi yaptıklarını duyurmuştu.