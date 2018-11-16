Akşener ile Kılıçdaroğlu 6 maddede anlaştı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 maddede anlaştığı ileri sürüldü.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ittifakın Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Aydın'ı merkeze aldığını belirterek 6 maddeyi şu şekilde sıraladı:

BİR: Yerel seçimde ittifakın yöntemine anketlerde çıkan sonuçlara göre varılacak. CHP’nin anketleri hazır... İYİ Parti’nin anketleri de dört-beş gün içinde çıkacak.

- İKİ: İki partiden ikişer ya da üçer kişilik bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon anketleri masaya yatıracak.

- ÜÇ: “Hangi partinin hangi şehirde şansı daha yüksek” sorusuna işte bu komisyon cevap arayacak.

- DÖRT: İttifak için üzerinde yoğun biçimde çalışılacak şehirler Ankara, İstanbul, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Aydın olacak.

- BEŞ: Komisyon toplantılarının ardından uzlaşılan ve uzlaşılmayan konular Akşener ve Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

- ALTI: En sonunda iki lider, hangi il ya da ilçede hangi partinin adayıyla seçime girileceğine karar verecek.