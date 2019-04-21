CHP'den Güneş gazetesinin manşetine tepki

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Güneş gazetesinin Hakkari'de 4 askerin hayatını kaybettiği olayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte manşete taşımasına tepki gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari'de 4 askerin hayatını kaybetmesini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "Mutlu musun Ekrem?" başlığıyla haberleştiren Güneş gazetesine tepki gösterdi.

Emir, "Gencecik askerlerimiz can vermişken ve 81 milyonun yüreği kanıyorken bu paçavrayı basan beyler birkaç oy için şehit kanı üzerinden çamur atmaktan utanmıyorlar. Terörden beslenmek tam da budur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu güvenlik gerekçesiyle bir buçuk saat tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ise saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüm boyunca şiddetin her türlüsüne; gerek sözlü gerekse fiziki karşı oldum. Olmaya da devam edeceğim. Şiddet kesinlikle ama kesinlikle savunulacak bir eylem biçimi değildir. Bu vesileyle sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyorum" dedi.

Güneş gazetesinin bugünkü kapağı şu şekilde: