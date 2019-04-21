Kılıçdaroğlu’na asker cenazesinde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu güvenlik gerekçesiyle bir buçuk saat tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Hakkari'deki saldırıda hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazının ardından bir grup tarafından fiili saldırıya uğradı.

Ankara Çubuk Akkuzu Mahallesi'ndeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Önce Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı.

Polis ekipleri tarafından bir eve alınan Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

KILIÇDAROĞLU: MİLİTANLARI TOPLAYIP BURAYA TAŞIMAK HER ŞEYDEN ÖNCE ŞEHİTLERE VE AİLELERİNE SAYGISIZLIK

Kılıçdaroğlu, saldırının ardından "Buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunun hesabını soracağım. Şehitler bizim şehidimizdir. Bu şehitlere sahip çıkmak her vatanseverin görevidir. Kimse bizim şehit cenazelerine gitmemizi engelleyemeyecektir. Militanları toplayıp buraya taşımak her şeyden önce şehitlere ve ailelerine saygısızlıktır. Bizim onlara boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Kim olurlarsa olsunlar, onlar ülkelerini sevmiyor, biz seviyoruz ülkemizi" dedi.

Kılıçdaroğlu güvenlik gerekçesiyle bir buçuk saat tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.