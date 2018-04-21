CHP'den Bahçeli iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar mensuplarının hiçbirinin haberi olmadığını ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, Erdoğan'ın haberinin olmadığını iddia etti.

Yurt'ta yer alan habere göre, erken seçim konusunda iktidar mensuplarının hiçbirinin haberi olmadığını savunan Tekin, “AKP’li Hayati Yazıcı, seçim kararı seçim kararı alınmadan 3 gün önce, neredeyse erken seçim isteyenleri ihanetle eş değer tuttu. Erdoğan, ‘erken seçim istemek ihanettir’ dedi. Şimdi tüm bu tabloya baktığınızda bir siyasetçinin kendisini kısa süre içinde kendini imha etmesi düşünülecek bir tablo değildir. Belli ki Bahçeli istedi, iktidar da tabi olmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Bahçeli arasında bir mutabakat olduğuna ilişkin söylemlerin hatırlatılması üzerine Tekin, şunları söyledi:

“Bence böyle değil. Bu açıklamanın, Saray’ın bilgisi dahilinde olmadığını düşünüyorum. Daha önceki açıklamamda, erken seçimin olup olmayacağına Sayın Bahçeli karar verir demiştim. Sonuçta bu kararı Sayın Bahçeli verdi. AKP’nin ya da Sayın Erdoğan’ın vermiş olduğu karar değildir. Belki son dakikada takvim müzakere edilmiş olabilir. Sayın Bahçeli’nin açıklamasından sonra bu takvim tartışılmış olabilir.