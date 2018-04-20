AKP tam 6 ay önce seçim hazırlığına başlamış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme sonrası 24 Haziran'da erken seçim yapılması kararı alınmıştı.

Bahçeli'den gelen 26 Ağustos çağrısı sonrası iki günde alınan bu seçim kararı "önceden planlı" tartışmalarına neden oldu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kararın planlı olduğuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı:

İki gün içinde verilen kararın

AKPli bir dostumuzla konuşurken, bu seçim kararı nasıl çıktı, dedik.

“İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor” diyerek anlattı: “Sorarım AKP dışında seçim hazırlığı yapan parti var mı? Tam anlamıyla yok... Türkiye’de bütün il, ilçe ve beldelerde Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla örgütler altı aydan beri seçim hazırlıklarını yürütüyor. İstanbul başta olmak üzere illerde iki ay önce de Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu.”

Ve ardından şu ilginç tarihi verdi:

“17 Nisan’dan itibaren de bu merkezler faaliyete geçti. Yani geçen salı günü grup toplantısından sonra... Öğleye doğru da Devlet Bahçeli, erken seçim önerisinde bulundu.”

Aday adayları belli midir?

“Reisimiz kim çalışıyor, kim kaytarıyor, hepsini takip ediyor; niteliklerini de... Tabii ki, şu anda bu merkezlerde çalışanlar biliniz ki emeklerinin karşılığını alacaklardır, çalışmayanlar ise tasfiye edilecektir. AKP bu seçimi ‘bastıra bastıra’ alacaktır sonuçta. ‘Pekiyilik’ öğrenci gibi.”