CHP'den 'Arapça ezan' açıklaması: Arkasında kim varsa ortaya çıkarılacak

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı 'Ezan Türkçe okunsun' dediği gerekçesiyle ihraç etmeye hazırlanan CHP'den konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın ezanın Türkçe okunmasına ilişkin talebi sonrası harekete geçen ve Yılmaz'ı ihraç etmeye hazırlanan CHP yönetiminden bir açıklama daha geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP ezanın Arapça okunmasına karşı olmadı olmayacak. Durduk yere söylenmiş söz değildir, arkasında kim varsa ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaya'nın bu sözle kimleri işaret ettiği anlaşılamazken, yeni ihraçların da gündeme gelebileceği yorumlarına neden oldu.

Öztürk Yılmaz, ihraç talebine ilişkin yaptığı açıklamada parti genel merkezini ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almış, "Aşağılık bir işe imza attınız. Defolup gideceksiniz. Ben istifa etmeyeceğim. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" demişti.