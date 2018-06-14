CHP Suruç İlçe Başkanı Gören: Baba ve oğul hastanede katledildi

Suruç'taki seçim kavgası sırasında yaşanan ölümler hakkında konuşan CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Göre, öldürülen esnaf ve oğlunun hastanede katledildiğini öne sürdü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticisi Esvet Şenyaşar arasındaki kavga ailelerin de katılmasının ardından büyüdü.

Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin AKP'li Yıldız'ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız, bir diğerinin ise DBP'li Şenyaşar'ın oğlu Celal Şenyaşar olduğu belirtildi.

'AKP'LİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLEN BABA OĞLU KATLETTİ'

CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören, DBP'li yönetici Esvet Şenyaşar ile oğlu Celal Şenyaşar'ın kaldırıldıkları hastanede "katledildiklerini" iddia etti.

Gören olayı medyablok’a şöyle anlattı: “AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yılmaz ve kardeşleri bir esnafın tuhafiyecinin dükkanına giriyor. Esnaf da duruma tepki gösterince silahlı kavga çıkıyor. Onlar da saldırıyor. Hastaneye götürülen baba oğlu da orada katledildi”

NTV'ye açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Milletvekilinin ağabeyi hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralı" ifadelerini kullandı.

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