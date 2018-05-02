CHP, SP, İyi Parti ve DP ittifakı resmen açıklanıyor

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçime ittifakla girme kararı alırken, ittifak yarın resmen açıklanacak.

CHP'nin bu seçimde ittifak yapacağı partiler belli oldu.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu seçim ittifakı yarın resmen duyurulacak.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, ittifakın ismi konusunda son sözü parti liderlerinin söyleyeceği belirtilirken, resmi açıklama yarın yapılacak.

CHP, cuma günü ise cumhurbaşkanı adayını resmen ilan edecek.

ALPER TAŞ, ÖNDER AKSAKAL İDDİASI

Konuya ilişkin Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise, CHP'nin sağcı partilerle yapacağı ittifakın yanında ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gibi isimleri de milletvekili adayı göstereceği iddia edildi.

Öte yandan seçimde DP adaylarının İyi Parti, SP adaylarının da CHP ve İyi Parti listelerinden aday gösterileceği belirtiliyor.