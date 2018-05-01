İttifakın adı ve CHP'nin adayı belli oldu

İsmail Saymaz, CHP-SP-İyi Parti-DP arasındaki ittifakın 'Demokrasi İçin Milli Birlik' adını taşıdığını, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ibrenin Muharrem İnce'ye döndüğünü söyledi.

İsmail Saymaz, Hürriyet web TV'den bu akşamüstü yaptığı canlı yayında CHP-İyi Parti-SP-DP arasında dün netleşen ittifakın "Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı" adını kullanacağını, CHP'nin Cuma günü açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı olarak ibrenin Muharrem İnce'yi gösterdiğini söyledi.

'KIRAT KARARSIZLIĞI'

İsmail Saymaz, dün dört parti arasında netleşen seçim ittifakının "Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı" olarak adlandırıldığını belirtti. İttifak kapsamında detayların hâlâ görüşülmeye devam ettiğini, DP'nin pusulada yer alıp almayacağı konusunun tartışıldığını ifade etti. Saymaz, İyi Parti'nin DP'nin kendi listelerinden seçime girmesini istediğini, CHP'nin ise DP'nin amblemi olan "kırat"ın pusulada görünmesini tercih ettiğini, konunun yarın netleşeceğini söyledi. "Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı"nın bir ilkeler beyannamesi yayınlayacağını öğrendiğini belirten Saymaz, beyannamede temel vaadin "parlamenter sisteme dönüş" olacağının altını çizdi. Aynı zamanda acil bir ekonomi ve demokrasi programının da açıklanacağını söyledi. Seçimlerde "Cumhur İttifakı" karşısında daha fazla milletvekili çıkarma hesabı yapıldığı, 294-301 arasında milletvekili beklentisi taşındığını da vurguladı.

MUHARREM İNCE: AÇIKLANACAK ADAY SEVİNECEĞİM BİRİ

CHP'de cumhurbaşkanı adayı konusunda ibrenin Muharrem İnce'ye kaydığını öğrendiğini söyleyen Saymaz, İnce'yi aradığını, İnce'nin Cuma günü açıklanacak adaya sevineceğini ifade ettiğini aktardı. Saymaz CHP adayı olarak İnce'nin deklare edilmesi durumunda, muhalefetin Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'le Erdoğan'ın karşısın çıkacağını, esas olarak seçimin 2. tura kalmasını sağlamaya çalışacağını düşündüğünü söyledi.