CHP-İyi Parti ittifakıyla gündeme gelen Güneş Motel vakası nedir?

CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesinin ardından AKP temsilcileri ve bakanların açıklamalarında atıfta bulundukları 1977 yılında gerçekleşen “Güneş Motel” olayında bir CHP-AP ittifakından ziyade AP’li milletvekillerinin bakanlık sözü verilerek ikna edilmesi söz konusuydu. Bugünkü durumsa CHP-İyi Parti ittifakının tescili olarak şekillenmiş görünüyor.

CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesinin ardından AKP temsilcileri ve bakanlar açıklamalarında “Güneş Motel” benzetmesi yaptılar.

1977 seçimlerinde CHP birinci parti olmasına rağmen hükümeti kuramamış, AP’den istifa eden milletvekillerinin desteğiyle hükümet olabilmişti. O dönemde bir CHP-AP ittifakından ziyade AP’li milletvekillerinin bakanlık sözü verilerek ikna edilmesi söz konusuydu. CHP’li milletvekillerinin istifa ederek İyi Parti’ye geçmesiyse iki partinin tepeden anlaşarak verdiği bir karar, CHP-İyi Parti ittifakının tescili olarak şekillenmiş görünüyor.

NEDİR GÜNEŞ MOTEL VAKASI?

Bülent Ecevit’in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılındaki seçimlerinde birinci parti oldu ve 213 milletvekilliği kazandı. Ancak CHP’nin kurduğu azınlık hükümeti Meclis’ten güvenoyu alamadı. Ardından Adalet Partisi (AP), Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifak yaparak II. Milliyetçi Cephe’yi oluşturdu ve hükümet kurdu. Genel seçimlerin ardından aynı yıl yapılan yerel seçimlerden de CHP birinci parti olarak çıktı. Bülent Ecevit AP’den istifa eden 12 milletvekiliyle Florya’daki Güneş Motel’de görüştü.

AP’den ayrılan milletvekillerinin CHP’nin gensorusuna destek vermesi sonucunda II. Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürüldü ve CHP yeni hükümeti kurdu. Gensoruya destek veren milletvekilleri de yeni hükümette bakan oldu. Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Hasan Korkut, Ahmet Karaaslan, Güneş Öngüt bu şekilde kabineye giren bakanlardı.

‘DEMİREL YAN ÇİZDİ’

İstifa eden milletvekillerinden Ahmet Karaarslan, daha sonra Ecevit ile görüşmeyi "Bu ne bir alma ne de satmaydı. Ecevit'le yaptığımız görüşmede istifa eden milletvekillerinin bağımsız kalacağı ve AP'yle CHP'nin bir araya getirilmeye çalışılacağı konusunda anlaştık, ancak Demirel buna yanaşmadı" şeklinde anlattı.

‘HÜKÜMETİN BAŞI’

Demirel, Ecevit'in bu şekilde hükümet kurmasını eleştirmek için kendisine "başbakan" yerine "hükümetin başı" şeklinde hitap etmeye başladı. 1979'da Başbakan Yardımcısı Mehmet Faruk Sükan geçen vekillerden Tuncay Mataracı'yı ve Hilmi İşgüzar'ı yolsuzlukla suçladı, İşgüzar istifa etti.

