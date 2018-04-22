AKP'den 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li vekillerin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin açıklama yaparak "bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li 15 vekilin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin konuştu.

Tutran, "CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiğini" öne sürerek, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır" dedi.

'GÜNEŞ MOTEL OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

"CHP'nin geçmişteki muvazaalı hiçbir işinden ders almadığının anlaşıldığını" savunan Turan, "1978'in başında kurduğu 'Güneş Moteli', CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir 'Güneş Motel' olayıyla karşı karşıyayız." dedi.

Turan, İyi Parti sözcüsünün dün yaptığı açıklama ile "seçime girme konusunda bir sıkıntılarının olmadığını" dile getirdiğini, CHP'nin ise "bugün ortada bir problem varmış gibi milletvekillerini İyi Parti'ye pazarladığını" öne sürdü.

Turan, şöyle konuştu:

"Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye'yi inşa edecektir. Mustafa Kemal'in 95 yıllık partisini 'okeye dördüncü arayan' bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır."