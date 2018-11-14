Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturma şart

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ardından soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Bulunduğumuz aşamada artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz." dedi.

Soruşturma sürecinin “uluslararası kamuoyuna açık” bir biçimde sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer vedi:

İlk başlarda 'şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz.