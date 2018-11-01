Adalet Bakanı'dan Kaşıkçı açıklaması: Sorulara cevap alamıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi yetkililerden Cemal Kaşıkçı soruşturmasına destek vermelerini talep ederek, 'Zanlıların Suudi Arabistan'da bulunması bazı soruların cevapsız kalmasına yol açıyor' diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Zanlıların Suudi Arabistan'da bulunması bazı soruların cevapsız kalmasına yol açıyor. Suudi yetkililer soruşturmaya destek vermeli" dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Suudi yetkililerin yakın bir işbirliğine girmesini bekliyoruz. Tüm olayın aydınlatılması için Suudi yetkililerin destek vermesi lazım" diye konuştu.

'SORULARA RAĞMEN BİR CEVAP ALINAMADI'

Gül, "Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir. Suudi yetkililerin bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için. Başsavcılık makamı bu konularla ilgili yazılı sorular sormasına rağmen bir cevap alamamıştır. Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına soruşturmayı derine çekecektir" açıklamasında bulundu.

Kaşıkçı cinayetini soruşturan savcının Suudi Arabistan'a gitme ihtimalini değerlendiren Gül, "Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye'dir. Türkiye'nin soruları cevaplanmadan, başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum" dedi.