Bu da 'yandaşlık' cemaati: Ülker ile Tamince dünür oldu...

Yıldız Holding patronu Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın patronu Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince evlendi. Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'den yargılanıp beraat eden Fettah Tamince hakkında Emniyet ve MASAK raporu olmasına karşın bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat'ın patronu Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince evlendi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik mesajı gönderdi.

Nikaha tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı okudu.

DÜĞÜN DUBAİ'DE

Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni 6 Nisan 2019 Cumartesi günü Dubai'de gerçekleşecek.

'FETÖ' GÖLGESİ...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ"den yargılanıp beraat eden Fettah Tamince hakkında Emniyet ve MASAK raporu almasına karşın bir işlem yapılmadığını söylemişti.

"Fettah Tamince'yi koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bank Asya'ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim" diye konuşmuştu.