BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na giremedi

BM raportörü, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Konsolosluğu'na gitti ancak içeri alınmadı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğu'na gelerek incelemelerde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi.

'ONLARA BİRAZ ZAMAN VERMEMİZ GEREKİYOR'

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan raportör, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz" dedi.

Callamard ayrıca, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.