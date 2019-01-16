Bir ziyaretin ardından: İmamoğlu’nu Koç ailesi mi işaret etti?

2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç’tan da “Yakın arkadaşım” diye bahseden İmamoğlu’nun, belediye başkanı seçildikten sonra Koç ailesiyle ilişkilerini sürdürmüştü. Ekrem İmamoğlu sık sık ziyaret ettiği aileyle birlikte çektirdiği fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Bu ziyaret İstanbul Valisi, eski AKP’li belediye başkanları, Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan sonraki son ziyareti.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, "Karikatürlerle Atatürk" ve "Sivas'ın 108 Günü" kitaplarını hediye etti. Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a” destek sözü verdi.

Ancak son ziyaretin farkı tarafların tanışık olması... İmamoğlu, Ali Koç’la çok yakın arkadaş olduğunu söylüyor sık sık. Bu yakınlığın İBB adayı olmasında etkili olduğu da basına yansımıştı geçtiğimiz günlerde. İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü bölgesine yayın yapan bir internet haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 2018 yılı Cumhurbaşkanlık seçimlerinde, kafasında, Muharrem İnce'nin yanı sıra Ali Koç'u da aday yapma fikri bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’yi aday yapınca, 2019 Mart ayında yapılacak İBB başkan adayı için Koç ailesinin önerisi doğrultusunda hareket etti ve İmamoğlu’nda karar kıldı. Sabah yazarı Dilek Güngör de, İstanbul adayı İmamoğlu'nun isminin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Koç ailesi tarafından önerildiğini ileri sürmüştü.

MUSTAFA KOÇ'UN DA 'YAKIN' ARKADAŞI...

2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç’tan da “Yakın arkadaşım” diye bahseden İmamoğlu’nun, belediye başkanı seçildikten sonra Koç ailesiyle ilişkilerini sürdürmüştü. Ekrem İmamoğlu sık sık ziyaret ettiği aileyle birlikte çektirdiği fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıyor. Yakın zamanda kurduğu Batı İstanbul Vakfı’nın ilçede gerçekleştirdiği tarihi bir araştırmayı da yine Koç ailesine ait vakfın temsilcileriyle ortaklaşa yürütmüştü.

Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapan İmamoğlu, Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe’ye yönelik operasyona destek vermişti.