Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'la görüşecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüşeceği açıklandı.
İmamoğlu ve Koç görüşmesi çarşamba günü saat 10.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Sabah yazarı Dilek Güngör, İstanbul adayı İmamoğlu'nun isminin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Koç ailesi tarafından verildiğini ileri sürmüştü.
Hayatını kaybeden Mustafa Koç’tan “yakın arkadaşım” diye bahseden İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı seçildikten sonra da Koç ailesiyle ilişkilerini sürdürdüğü biliniyor.