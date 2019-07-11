Bildiğiniz AKP kurumuymuş: Yandaşlar boşuna endişeleniyor!

Yandaşlar arasında kavga konusu olan Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu KADEM'den hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Soros'tan değil AB'den fon aldığını belirten KADEM, 'eşcinsellik sapkınlıktır' derken, 'erken yaşta' evliliklere de destek verdiğini duyurdu.

AKP içinde tartışma konusu olan ve eleştirilen KADEM'den hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi.

KADEM açıklamasında AKP değerleriyle ne kadar barışık olduğunu "eşcinsellik sapkınlık" diyerek, çocuk evliliklerine destek vererek ve AB'den fon aldığını duyurarak ilan etti.

İşte KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte düzenlediği açıklamadan öne çıkan başlıklar:

DERBEK BİNASI KİRALIK DEĞİL

Dernek binası KADEM vakfının mülküdür. KADEM'e yapılan bağışlarla özel bir şahıstan satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değildir. Tapu kayıtları açıktır ve ortadadır. İddialardaki gibi herhangi bir kira ödemesi söz konusu değildir.

SOROS'TAN FON ALMADIK AMA...

KADEM, hiçbir uluslararası bir vakıftan fon almamıştır. Böyle bir başvuruda da bulunmamıştır. Ancak ülkemizde rahat bir şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıftan fonlandığı halde onların mercek altında değil de KADEM'i öne sürüp sanki KADEM'in böyle bir fonu varmış gibi ortaya sürmek hatta ve hatta KADEM'in kaynağını "Soros" ifadesiyle bir arada zikretmek bir iftiradır.

AB, BM ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonların ülkelerin STK'larına sağladıkları fonlara gelince biz de diğer her STK gibi proje yazıp gönüllü toplumsal hizmetlerimizi bunlarla finansman sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı'na bağlı AB Başkanlığı'nın açmış olduğu AB programları hibelerine elbette başvurduk. Kabul aldığımız projeler oldu, almadıklarımız oldu. Bu başvurularda herkese açık, rekabet temelli, hesap verilebilir, değerlendirme ve denetleme aşamalarında çok şeffaf yürüyen süreçlerdir.

Özellikle AB tarafından Türkiye'ye sağlanan kaynaklar kapsamında kadının siyasete ve ekonomiye kattığı fayda, mülteci kadınların topluma entegrasyonu gibi projelerimiz kabul gördü.

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇIKLAMASI: SAPKINLIK

Toplumsal Cinsiyet derken eşcinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddiadır. Düzenlediğimiz eğitim ve projeler aracılığı ile mücadele ettiğimiz bu konunun müsebbibi yahut destekçisi olarak görülmek, insafsızlıktır.

Burada bizim duruşumuz çok nettir: eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. Herkesin insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Ancak bu sapkın eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ...

Fakat iki tarafın da rızasıyla erken yaşta kurulmuş aileler de toplumumuzun bir gerçeğidir. Bu ailelerin erkeklerine tecavüzcülerle aynı maddeden ceza verilmesi elbette adil değildir. Şüphesiz ki bu mağduriyeti gözardı etmedik, etmiyoruz.

Erken evlilik mağdurlarının affıyla ilgili yakın geçmişte hükümetin hazırladığı yasa tasarısına karşı çıkmamızın nedeni ise, gerçek mağdurların yanında istismarcıların da bu af kapsamına girebilme ihtimaliydi.

FEMİNİZM YANITI

Hakkımızda yeşil feministler tarzı yakıştırmalar yapılmaktadır. Çok çeşitli feminizm akımlarından bahsedebiliriz ve herkes bu kavramı birbirinden çok farklı şekillerde tanımlar. Biz ise kendimizi feminizme göre konumlandırmıyoruz. Çünkü Müslüman bir kadın olarak feminizmin kazanımlarından çok daha köklü ve güçlü bir medeniyetin imkânlarına sahibiz.