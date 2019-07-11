'Sümeyye Erdoğan Sorosçu' kavgası: 'Tuhaf şeyler oluyor'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu KADEM'in Sorosçu olduğunu iddia ederken, derneğin kapatılmasının istemişti. Kaplan'ın bu çıkışına yanıt İHA'cı damat Selçuk Bayraktar'dan gelirken, Karar yazarı Elif Çakır da konuyu 'tuhaf şeyler oluyor' diyerek köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu KADEM'e yönelik AKP içinden gelen "Sorosçu" tepkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

'SARAY'DAN YANIT YOK'

Karar yazarı Elif Çakır, "Tuhaf şeyler" oluyor diyerek konuyu köşesine taşırken, "Kurulduğu 8 Mart 2013 yılından bu yana 'dokunulmazlığı' olan KADEM hedef tahtasına oturtuldu. Hem de ne hedef tahtasına oturtulma...! Kıtır kıtır kesilmeye çalışılıyor! Öyle sözler ediliyor ki, ağızlardan çıkanları kulaklar duymuyor!" derken, KADEM'i itham edenlerin parmak salladığını, derneği sosyal medyadan linç ettiğini ancak Saray'dan buna bir yanıt gelmediğini yazdı.

Çakır, "Hayretler içerisinde izliyorum... Kim derdi ki, gün gelecek, bir gün 'Sorosçu' yaftası Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın derneğinin alnına yapıştırılmaya çalışılacak... Öyle ya KADEM’e 'Sorosçu' demek Sümeyye Erdoğan’a 'Sorosçu' demektir! Ben mi yanlış yorumluyorum yoksa? Ama, böyledir işte..." dedi.

KAPLAN SUÇLAMIŞ, DAMAT SAVUNMUŞTU

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Sorosçu iddiasında bulunmuş, derneğin kapatılmasının istemişti. Kaplan'ın bu çıkışına yanıt İHA'cı damat Selçuk Bayraktar'dan "Soros projeleri iftirası vebaldir, Müslümanın hakkaniyetine yakışmaz" yanıtı gelmişti.