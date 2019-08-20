Bilal Erdoğan 'online itibar koruma' şirketi tuttu: Haberimize erişim yasağı duyurusu şirketten geldi

Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşına 308 Milyon TL tutarında 63 ihale vermesi ile ilgili yaptığımız habere erişim engeli geldi.
Erişim engeli kararıyla ilgili bilgilendirme ise yine Bilal Erdoğan'a hizmet veren bir şirketten ulaştırıldı.
Bilal Erdoğan’a "online itibar konusunda hizmet" verdiğini söyleyen Clean Sheet isimli şirket tarafından gönderilen mail şöyle;
"Sayın yetkili,
Clean Sheet olarak Bilal Erdoğan’a online itibar konusunda hizmet vermekteyiz. Yöneticisi olduğunuz internet sitesinin http://haber.sol.org.tr/turkiye/ibbden-bilal-erdoganin-arkadasina-adrese...
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Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi ve içeriği yayından kaldırmanızı rica ederiz.
Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz."