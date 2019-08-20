Bilal Erdoğan 'online itibar koruma' şirketi tuttu: Haberimize erişim yasağı duyurusu şirketten geldi

Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşına 308 Milyon TL tutarında 63 ihale vermesi ile ilgili yaptığımız habere erişim engeli geldi. Bilgilendirme ise yine bir şirketten ulaştırıldı. 'Clean Sheet' isimli şirketin, Bilal Erdoğan’a 'online itibar konusunda hizmet' verdiği belirtildi.

soL - Haber Merkezi