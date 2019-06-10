İBB'den Bilal Erdoğan'ın arkadaşına adrese teslim ihaleler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından adrese teslim ihaleler verildiği ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in bugün yayımlanan 'Kültür A.Ş. ve adrese teslim ihaleler' başlıklı yazısında Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten okul arkadaşı M. Raif İnan'ın şirketine adrese teslim ihaleler verildiğini ve toplamda 308 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İnan'a yapılan kıyakların anlatıldığı yazı şu şekilde:

İBB kaynaklarının dağıtımını gördükçe "Gerçekten biz büyük bir ülkeymişiz" diyorum. O kadar büyük paralar sırf iktidara yakın diye dağıtılmış ki yazdıkça şaşırıyorum, şaşırdıkça yazmaya hevesleniyorum. İhaleleri "adrese teslim" yapabilmek için her yol denenmiş.

Mesela daha önce size bir isimden bahsetmiştim. M. Raif İnan. Kendisi Cumhurbaşkanının oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile birlikte okudu. Kartal İmam hatip mezunu. Yine Bilal Erdoğan'ın kurduğu şu anda da Mütevelli Heyetinde bulunduğu Kartal Eğitim Vakfı Mütelvelli heyetinde de yer alıyor. Vakfın Yönetim Kurulu başkanlığını ise yine Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip okulundan arkadaşı TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yapıyor.

Ne var bunda diyebilirsiniz.

Açıklayayım hemen. M. Raif İnan'ın sahibi olduğu A23 Medya ve Yapım Hizm. A.Ş. Bu ismi nereden tanıyoruz? Hani TRT de yayınlanan Vuslat dizisi var. Hah işte onun yapımcısı.

Tabii ki bu kadar değil. M. Raif İnan mutlaka başarılı bir iş adamıdır. Ancak bu şekilde bağlantıları olan kişilerin devlet kurumlarından aldıkları ihaleleri araştırınca hiç şaşmıyor. Hepsi illaki birçok ihaleyi almış oluyor. Daha önce M. Raif İnan'ın almış olduğu bir ihaleyi yazmıştım hatırlayalım.

İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (2018/562797 ihale kayıt numarası ile) "İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile tanıtım duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alım işi"ni (13.12.2018 tarihinde) ihale etti.İşin içeriği; tanıtım ve promosyon hizmetleri ile sergi, fuar ve kongre organizasyon hizmetleri…

Bedeli tam 181 Milyon TL.Belediyenin ihalelerini Belediye iştirakleri alıyor ve alt taşeron firmalara dağıtıyor. Bizler iş alan o firma isimlerini görmek için resmen dedektif gibi çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yetkililer bu konuda bilgi vermiyorlar. İhale detaylarında da bu bilgiler yok.

Hani yazımın başında sizlere yandaşlara ihale vermek için her yolu denediklerini söylemiştim ya. Bakın size bir örnek vereyim.İhaleyi düzenleyen kurum Kültür Sanat A.Ş. İhale kayıt no 2019/29152. İhalenin içeriği; "Org. kapsamında Teknik hizmetler."İhale bedeli 81.7 milyon TL. EKAP'ta veya ihale sitelerinde yer alan bütün bilgi bu. Neden biliyor musunuz? İhale 4734 sayılı ihale kanunun 3-g maddesine göre yapılmış. Yani acil olan işlerde davetiye usulü yapılıyor. Kurumun davet ettiği kişi kim ise sadece o katılabiliyor ihaleye. Hani haberiniz oldu ben de teklif vermek istiyorum falan, kurum "yok kardeşim katılamazsın" diyor.

Çoğumuzun hayatında bile göremeyeceği büyüklükteki 81 milyon TL bedelli ihale işte adrese teslim bu şekilde verilmiş. Acaba işin muhteviyatı nedir ki "acil" kodlu çıkarılmış diye merak ettim. Baktım ki sadece organizasyon işi. Nasıl bir organizasyon ki sel, deprem, yangın acil afet durumlarında kullanılan ihale usulü ile verilmiş?

Sadece bu ihale mi?

Hayır tabii ki. Mesela…İhale Kayıt No 2016/504674. ve ihale Kayıt No 2018/576721 "Kadın ve Adalet Zirvesi Org." işi. İhalesi yapılmış. İhaleyi yine pazarlık usulü almış firma. Aslında organizasyonu KADEM yapıyor. İhaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapıyor.

KADEM?

Sayın Cumhurbaşkanının kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği.

Sonuç olarak…

PlanB'nin sahibi M. Raif İnan, Cumhurbaşkanının oğlu ile aynı İmam Hatipten mezun, aynı vakıfta çalışıyorlar ve işlerin tamamı da İBB'den alınıyor.

Ne güzel düzen değil mi?

Devam edelim.2019/7716 Org. Kapsamında Sanatsal Etkinlikler 4734/3-G kapsamında2019/7900 Org. Kapsamında Ulaşım Konaklama Ağırlama ve Tanıtım Hizm. 4734/3-G kapsamında.2019/30715 Org. Kapsamında Müzik ve Sahne Etkinlikleri 4734/3-G kapsamında.2019/30741 Muhtelif Broşür ve El İlanı Baskısı 4734/3-G kapsamında.Bütün ihaleler 4734 sayılı ihale kanunun istisna maddesi olan 3-G maddesine göre adrese teslim olarak verilmiş. Sadece yukarıda yazdıklarımızdan ibaret sanmayın.

PlanB organizasyon, -alt taşeron olarak aldığı ihaleler hariç- yüzde 98'i Kültür A.Ş. olmak üzere toplamda 63 ihale almış ve tamamının toplamı 308 milyon TL!

Çok merak ediyorum.Bu ihaleler kişiye özel değil de herkese açık olsaydı ve yaklaşık maliyetin çok altında bedeller çıkmaz mıydı?