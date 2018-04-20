Beşiktaş Belediyesi direnişteki işçilerden yalnızca 20'sini işe alacağını açıkladı

Beşiktaş Belediyesi'nin 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle işten çıkardığı taşeron işçilerinin direnişi bugün 16'ncı gününe girerken, belediye sadece 20 kişinin yine taşeron olarak işe geri alınmasını kabul ettiğini bildirdi.

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde kadroya alınmayı beklerken "güvenlik soruşturması" bahanesiyle işten çıkarılan taşeron işçilerinin direnişi 16'ncı gününe girerken, belediyenin sadece 20 kişiyi yine taşeron olarak işe geri almayı kabul ettiği açıklandı.

Belediyenin işten atılanlardan yalnızca 20 işçiyi yine taşeron olarak işe geri almayı teklif ettiği öğrenildi. Belediye geri kalan 13 işçiyi işe geri almayı kabul etmedi. Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan teklifte 13 işçinin yargı yoluna gitmelerinin istendiği ve yargıdan çıkacak sonuca uyacaklarının taahhüt edildiği bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi taşeron işçileri kadroya alınmayı beklerken "arşiv araştırması" ve "güvenlik soruşturması" bahanesiyle işten çıkarılmışlardı. Taşeron işçileri "AKP'nin güvenlik soruşturması adı altındaki kıyım yöntemini, CHP'li belediye fırsata çevirdi" diyerek işyerlerini terk etmeme kararı almıştı.