İş Bankası Genel Müdürü Bali'den AKP'ye 'serbest piyasa' çağrısı

Bankalardan alınacak dövizin 24 saat sonra hesaplara geçmesi ve döviz alımına yeniden vergi getirilmesine ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 'Serbest piyasa bolluk demektir, bereket demektir. Kontrol darlık, bereketsizlik demektir, kısıt demektir. Kısa dönemlerde arzu etmediğimiz sonuçları hemen vermiyor diye, biraz meşakkatli olabilecek bu yoldan vazgeçmemeliyiz' dedi.

Gaziantep Sanayi Odası’nda bir konuşma yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, AKP'ye çağrıda bulundu.

Bankalardan alınacak dövizin 24 saat sonra hesaplara geçmesi ve döviz alımına yeniden vergi getirilmesi değerlendiren Bali, “Serbest piyasa bolluk demektir, bereket demektir. Kontrol darlık, bereketsizlik demektir, kısıt demektir. Çünkü gerçekte olmayabilecek talepleri uyarır, fiili hale getirir. Bir şeyin kısıtlı olduğu, olabileceği hissini verdiğiniz andan itibaren insan organizması dahi savunma refleksiyle bunu ihtiyacının üzerinde talep etmeye başlar” dedi.

Bali, “Kısa dönemlerde arzu etmediğimiz sonuçları hemen vermiyor diye, biraz meşakkatli olabilecek bu yoldan vazgeçmemeliyiz. Bazen daha farklı uygulamaların kısa sürede sonuç verebilir olması pratik gelebilir ama kalıcı olamaz. Daha kötüsü tahrip edicidir. Onun için önemli olan, bu ortamı sağlayabilmek” diye konuştu.