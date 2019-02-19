'Aysun Yıldırım için adalet istiyoruz'

26 yaşındaki Aysun Yıldırım'ın şüpheli ölümünün üzeri örtülmeye çalışılırken, Yıldırım'ın ölüm yıldönümünde soruşturmanın tekrar açılması ve adaletin sağlanması talebiyle bir eylem yapılacak.

İşyerinin üçüncü katından düşerek öldüğü ileri sürülen Aysun Yıldırım dosyasının yeniden açılması için ölüm yıldönümünde bir eylem yapılacak.

İstanbul Kadın Meclisi ''Aysun Yıldırım iş yerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Etkin soruşturma yapılmadan dosya intihar denilerek kapandı. #AysunaAdalet istiyoruz. Dosya tekrar açılsın, adalet sağlansın!'' diyerek Aysun'un ölüm yıldönümü 27 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da, Aysun'un yaşamını yitirdiği yerde (Karadeniz Selamet İş Merkezi / Küçükçekmece) buluşmaya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Aysun Yıldırım'ın davası Şule Çet davasının ardından yeniden kamuoyunun gündemine gelmişti.

İstanbul Sefaköy’de bir gümrük müşavirliğinde ihracat - ithalat sorumlusu olarak çalışan 26 yaşındaki Aysun Yıldırım, geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta işyerinin üçüncü katından "şüpheli" bir şekilde "düşerek" yaşamını yitirdi. 17 metre yüksekten "düştüğü" iddia edilen Aysun Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce '‘şüpheli ölüm’' diye geçti. Savcılık soruşturmasında olaya ilişkin “intihar” denildi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kızlarının intihar etmediğini düşünen aile ise olayın peşini bırakmadı. Karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Aile, mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine bu kez Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na başvuruda bulundu. Platform avukatlarından Rukiye Leyla Süren de etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Süren, soruşturma sürecindeki soru işaretlerini soL'a anlatmıştı: