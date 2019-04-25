Ataşehir'de Danıştay kararı hiçe sayıldı: Öğrenciler dersten alıkonulup Ensar Vakfı etkinliğine götürüldü!

Ataşehir'de bugün öğrenciler, derslerinden alıkonularak Ensar Vakfı'nın 'bilgi yarışması' adı altındaki etkinliğine götürüldü. Danıştay kararları hiçe sayılarak öğrencilerin dersten alınmasına tepki gösteren öğretmenlere, ilçe milli eğitim müdürlüğünün izni gösterildi.

Ataşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ensar Vakfı'nın okullardaki ortak faaliyeti sürüyor.

Bugün Ensar Vakfı Ataşehir şubesi tarafından düzenlenen "İkra-3 El' Vera Bilgi Yarışması" adı altındaki etkinlik için, ortaokullardaki öğrenciler, derslerinden alınarak yarışmaya götürüldüler. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayan Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün de mahkeme kararını çiğnedi. Danıştay kararını hatırlatarak öğrencileri desretn çıkarmak istemeyen öğretmenlere, kaymakamlık izni gösterildi ve öğrenciler zorla dersten alıkonuldu.

Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe resmi yazıyla izin vermişti.

DANIŞTAY KARARI YOK SAYILDI

Oysa bir süre önce Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nn yyetkilerini Ensar Vakfı'na devreden protokolün yürütmesini durdurmuştu. Danıştay, tüm eğitim kurumlarını Ensar Vakfı'nın kullanımına sunan bu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

ÖĞRENCİLER DERSTEN ÇIKARILDI, ENSAR VAKFI ETKİNLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ataşehir'de bugün Danıştay kararlarının hiçe sayılması tepkiyle karşılandı.

Tüm itirazlara rağmen, adı çocuk tacizleriyle anılan Ensar Vakfı'nın öğretilerine maruz bırakılan öğrenciler, Ataşehir Kaymakamlığı ve Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla derslerinden çıkarılıp "yarışma" adı altındaki etkinliğe götürüldü.

İzin vermek istemeyen öğretmenlere de, Kaymakamlık onayı ile öğrencilerin izinli sayılacakları hatırlatması yapıldı.