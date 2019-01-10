MEB, Danıştay kararını hiçe sayıyor: Ensar Vakfı ortaokullarda yarışma düzenliyor!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı'nın tüm ortaokullarda 'Kuran'ın anlamaya doğru' adı altında bilgi yarışması düzenlemesine izin verdi. Oysa Danıştay geçen yıl, okullarda Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerini Ensar Vakfı'na devreden protokolün yürütmesini durdurmuştu.

Çok sayıda öğrenciye taciz olaylarının odağında yer alan ve kamuoyunda Karaman'daki tecavüz vakasıyla tanınan Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği, Danıştay kararına rağmen devam ediyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı'nın tüm ortaokullarda "Kuran'ın anlamaya doğru" adı altında bilgi yarışması düzenlemesine izin verdi. Oysa Danıştay geçen yıl, okullarda Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerini Ensar Vakfı'na devreden protokolün yürütmesini durdurmuştu.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına uymayan Milli Eğitim bünyesinde, Ensar Vakfı'nın yeni “faaliyetlerinin” afişleri görülmeye devam ediyor. İstanbul'da ortaokul öğrencilerine yönelik "Kuranı anlamaya doğru" adlı bilgi yarışması düzenlenecek. Ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışmada her kategoride birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülü verilecek.

Bilgi yarışmasına katılan öğrenciler, Salih Küçük adlı yazarın kaleme aldığı "Nebe Nâs" adlı kitaptan sorumlu olacaklar.

Ortaokulların koridorları, yarışmayı duyuran şu afişlerle donatıldı:

MİLLİ EĞİTİM SUÇ İŞLİYOR

Bilimsel ve laik eğitimin yerine dinsel eğitim dayatmasını koyan Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın kararını da hiçe sayıyor. Geçen yıl Ağustos ayında Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolü durdurma kararı vermişti.