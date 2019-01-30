Antalya'da 'değerler eğitimi' mahkeme kararına karşın Ensar'a emanet

Danıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasındaki protokolün yürütmesini durdurmasına karşın Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü 'değerler eğitimi' için Ensar Vakfı ile yeni protokol imzaladı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında değerler eğitimi üzerinden protokol yapıldı.

Kamudanhabernet'in haberine göre, Antalya ilinde devlet okullarında eğitim gören çocuklara değerler eğitimini Ensar Vakfı verecek.

DEVLETİN GÖREVİ DEVREDİLEMEZ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen yıl temmuz ayında Ensar Vakfı ile imzaladığı protokolün örgün eğitim kısmına ilişkin bölümü için Eğitim-Sen tarafından açılan davada Danıştay eylül ayında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.



Danıştay 8 Dairesi, protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna varmıştı.

Danıştay’ın kararında; “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” vurgulanarak özetle şöyle denilmişti:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.”

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Danıştay 8. Dairenin mahkeme kararına karşın Antalya ilinde devletin üstlenmesi gereken görevi Ensar Vakfı'na devretti.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol ise şöyle: