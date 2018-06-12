Ankara Garı katliamcılarına müebbet talebi

Ankara Garı önünde 107 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak, sanıklar hakkında 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep edildi.

Ankara Garı önünde 107 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak, 10 sanık hakkında 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklardan 10'unun "100 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Yakalanamayan 16 sanığın dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini talep etti.

MİT'in IŞİD saldırısından 2 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sunduğu istihbarat notunda, IŞİD’in Türkiye’de eylem planları içerisinde olduğu bildirilmiş ancak kontrollü ihmaller zinciri nedeniyle katliamda 107 kişi yaşamını yitirmişti.