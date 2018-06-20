Altan Tan: HDP ile iki konuda başından beri anlaşamadık

İki dönemdir HDP'den milletvekili olan ve 24 Haziran seçimleri öncesi partisinden istifa ederek Saadet Partisi'ne katılan Altan Tan, HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardır yaptığı gerici açıklamalarla bilinen ve iki dönemdir HDP'den milletvekili olan Altan Tan, 24 Haziran seçimleri öncesi partisinden istifa etmiş ve Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olmuştu.

HDP'ye ilişkin T24'e açıklamalarda bulunan Tan, "HDP hikayesinde de iki konuda başından beri anlaşamadık arkadaşlarımızla" derken, "Bir, HDP çizgisindeki siyaset ya da PKK’ye sempatiyle bakan arkadaşlar, hükümete, devlete, Ak Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a en ağır eleştirileri getirdiler, ki bu eleştirilerin çok büyük bir kısmı haklı ve doğru eleştirilerdi. Fakat, AK Parti ve hükümete getirdikleri eleştirinin yarısını PKK’ye yapamadılar. PKK’nin şiddet siyaseti yanlıştı, 2013 Newrozu’ndan sonra iç savaş başlatıp, şiddete yönelmesi yanlıştı, hendek siyaseti tamamen yanlıştı. HDP’yi yöneten arkadaşlarımızın PKK’ye, 'Dur, devlet yanlış yapıyor, sen yanlış yapma. Bundan sonra demokratik ve sivil olacaktır' diyemediler. İkinci ayrıldığımız nokta, her ne kadar Türkiye partisiyim dese de Kürt meselesi üzerinde yoğunlaşmış bir parti HDP. HDP’ye oy veren kitlenin yüzde 92’si Kürt. Bunların da büyük bir kısmı, geleneksel anlamda Marksizmden sosyalizmden, ideolojik kaygılardan uzak, Kürt meselesinin çözümünü isteyen, büyük bir kısmı da muhafazakar seçmen. Son dönemlerdeki en büyük özellikleri ise orta sınıf seçmen haline gelmiş olmaları. Bu orta sınıfın içindeki sekülerler de yine şiddete karşı. Dolayısıyla bu orta sınıf, dindarıyla seküleriyle Marksist-sosyalist ideolojiyi dayatmak ve bu kadroların yönetimine vermek de ikinci büyük yanlış" ifadelerini kullandı.