Altan Tan 'HDP Hüda-Par'ı dışladı' deyip aday olmadı

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, "HDP, Hüda-Par'ı dışladı, sakıncalı muamelesi yaptı" diyerek adaylık başvurusunda bulunmadı.

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmadığını söyledi.

K24’ten M.Ali Erdoğan'ın haberine göre Altan Tan, “Ben aday olmadım. HDP’ye müracaat etmedim” dedi ve şunları ekledi:

“HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de marjinal solun Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum.”

Son günlerde gündemde olan HDP ile Hüda-Par ittifakı tartışmalarını da değerlendiren Altan Tan, “HDP ile Hüda-Par ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de Hüda-Par’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı” ifadelerini kullandı.

Bir ittifakın Kürtler için olumlu olacağının altını çizen Tan, “Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi” değerlendirmesinde bulundu.

Altan Tan, “Marjinal sol diyorum ben, Kürt’ü, Türk’ü hepsi aynı” dedi.

İki partinin tabanlarında ittifak isteyenler olduğu gibi istemeyenler de olduğunu kaydeden Tan, “Tüm ittifaklarda, tüm siyasi partilerde bu tür ittifakları isteyenler var, istemeyenler de var. Ama neticede Kürt siyasal ittifakı Kürtler için iyi bir şey” diye konuştu.