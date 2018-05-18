AKP'lilerin yüzde 50'ye yakını 'seçimde hile yok' diyemedi

AKP seçmenleriyle yapılan anketten seçim hileleri iddialarına ilişkin dikkat çeken bir sonuç çıktı.

KONDA Araştırma Şirketi, AKP’li seçmeni ele alan çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

KONDA’nın AKP’li seçmenlere yönelttiği “Seçimlerde ülke genelinde oy sayımında hile yapılıyor mu?” şeklindeki soruya, yaklaşık yüzde 50 oranında olumsuz yanıt geldi.

Yani AKP seçmenlerinin yarıya yakını, "seçimde hile yok" diyemedi.

Seçmene sunulan seçeneklere verilen cevap yüzdeleri şöyle sıralandı:

Kesinlikle yanlış/23, Yanlış/28, Ne doğru ne yanlış/23, Doğru/18, Kesinlikle doğru/8

Aynı soruya diğer partilerin seçmenlerinin de dahil olduğu Türkiye geneli ankette ise, vatandaşın ezici çoğunlukla seçimlerde oy sayımında hile yapıldığını düşündüğü ortaya çıktı.