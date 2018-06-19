AKP'li yazar: Erdoğan'ın ilk turda başkan seçileceğini yazmıştım ancak...

Seçimlere kısa bir süre kala AKP'li yazarlar "Erdoğan farkla kazanacak" yazılarından vazgeçmeye devam ediyor.

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, seçim sonuçlarına ilişkin tereddütünü ortaya koyan bir yazı kaleme aldı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Karaca, "Bu köşede uzun bir süre önce muhalefetin çatı adayla seçime gitmediği bir olasılıkta Cumhur İttifakı’nın lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük olasılıkla ilk turda başkan seçileceğini yazmıştım" derken, "Ancak o zamanlar Muharrem İnce’nin sahada ve sahnede ortalamanın üzerinde bir performans göstereceğini, Cumhur İttifakı adına konuşanları defansa itecek kadar iyi polemik yapabileceğini bilmiyordum. Hâlâ son kertede cumhurbaşkanı seçiminin galibinin Erdoğan olacağını düşünüyorum. Ama artık bu sonuç zorlayıcı bir yarışın sonunda, tıpkı 16 Nisan referandumundaki gibi az farkla gerçekleşecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.