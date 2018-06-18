Selvi'nin anket gerilimi: Yüzde 55'lerden buralara düştü...

Daha önceki yazılarında anket firmalarının adını bile açıklamadan yüzde 55'le Erdoğan'ın kazanacağını, AKP'nin Meclis çoğunluğunu alacağını ileri süren Abdulkadir Selvi, seçime bir hafta kala makası iyice daralttı.

Haftalar önce seçimi Erdoğan'ın ilk turda alacağını, Meclis çoğunluğunu da AKP'nin alacağı yönünde anket sonuçları açıklayan ancak firmaların ismini bile vermediği için kendi gazetesinden bile tepki çeken Abdulkadir Selvi, seçimlere kısa bir süre kala farkı kapadı.

"Son haftaya girerken seçmen eğilimleri" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, "16 Nisan referandum gecesi, CNN Türk ekranlarında, 'Türkiye’de yeni bir denge oluştu. Yüzde 51’e 49 dengesi demek mümkün. Erdoğan’ı destekleyenler ve Erdoğan’a karşı çıkanlar da denilebilir. Artık yüzde 70 sağ, yüzde 30 sol dengesi kalmadı' demiştim. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sonuçlar bu oranlara yaklaştı. Hatta biraz fazla yaklaştı. Bıçaksırtı bir durum oluştu diyebiliriz. Seçimlerin başında Meclis’te nasıl bir dengenin oluşacağı merak ediliyordu. Son düzlüğe girerken Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

Selvi, Afrin operasyonu sonrası AKP'ye oy veririm diyenlerin oranının yüzde 55'e çıktığını ileri sürmüş, bu anketin kim tarafından yapıldığını ise açıklayamamıştı.