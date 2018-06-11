Hürriyet Okur Temsilcisi'nden Selvi'ye 'anket' tepkisi

Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Abdulkadir Selvi'nin 'güvenilir anket sonucu' ifadelerine tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Güvenilir bir kamuoyu araştırma şirketinin aboneleri için yaptığı bir ankete göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. Ama açık ara bir fark gözükmüyor" ifadelerini kullandığı yazısı, gazetenin Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nin tepkisini çekti.

"Gazeteci olarak seçimlerde asli görevimiz, insanların karar verebilmesine yardımcı olmak, tarafsız ve objektif şekilde bilgilendirmek. Kamuoyu araştırmaları da oy kullanacak seçmenleri bilgilendirmenin bir yolu" diyen Bildirici, "Abdulkadir Selvi’nin 31 Mayıs’ta yayımlanan yazısında ise 'Güvenilir bir kamuoyu araştırma şirketinin aboneleri için yaptığı bir ankete göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. Ama açık ara bir fark gözükmüyor' denilmişti. Bırakın araştırma tarihi, görüşülen kişi sayısı gibi bilgileri, araştırma şirketinin adı bile yazılmamıştı. 'Güvenilir araştırma şirketi' tanımlaması, söz konusu araştırmayı güvenilir kılmadığı gibi okurun değerlendirmesi için de yeterli veri sunmuyor" ifadelerini kullandı.