AKP'li fetvacı böyle buyurdu: Kız ile erkek arkadaş olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fetvacısı sıfatıyla haberlere konu olan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, kız ile erkeğin arkadaş olamayacağını yazdı.

AKP'li yazar Hayrettin Karaman, kız ile erkeğin arkadaş olamayacağını öne sürdü.

Erdoğan'ın fetvacısı olarak daha önce gündeme gelen Karaman, Yeni Şafak gazetesinde bugün yayımlanan yazısında, "Kızlar kızlarla, erkeler de erkeklerle arkadaş olurlar. Arkadaşlık ilişkisi karşı cins ile kurulmaya müsait bir ilişki değildir. Erkekler din ve meşru dünya işlerinin gerektirdiği ve izin verdiği kadar karşı cins ile beraber olur, aynı mekânı, meclisi, topluluğu, işi, hizmeti paylaşırlar, ama bu arkadaşlık değildir" ifadelerini kullandı.