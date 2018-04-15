Cami imamının bir oğlu deist, bir oğlu ateist oldu: 'Suçluları' açıkladı...

AKP içinde son dönemde hız kazanan deizm tartışmalarına bir örnek daha eklendi.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik ve İnanç' konulu çalıştayda, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı tespiti AKP içinde krize neden olurken, konuya ilişkin yeni bir video ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre, İhramcızâde İlim Yayma adlı derneğin hocası Kerem Önder, bir cami imamının kendisine gönderdiği mesajı anlattı. Buna göre; o imamın bir oğlu deist, diğer oğlu ise ateist olmuş.

Kerem Önder, kendisini dinleyenlere verdiği vaazda bu olayı anlatırken, “suçlunun” üniversiteler ve komünistler olduğunu söyledi.