AKP'li belediye AKP vakıflarının yardımına koştu: 500 bin TL yardım kararı!

Güngören Belediye Meclisi, AKP’li Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e dernek ve vakıflarla yıllık toplam maliyeti 500 bin TL’yi aşmamak üzere protokol imzalama yetkisi verdi.

Güngören Belediye Meclisi tarafından 4 Eylül tarihli oturumunda alınan kararla Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e dernek ve vakıflarla ortak hizmet protokolü imzalama yetkisi verildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Hukuk Komisyonu'nun “protokol imzalanması” konulu raporunda yer alan ve yıllık toplam maliyeti 500 bin TL'yi aşmamak üzere ortak hizmet protokolü imzalama yetkisi verilen karar meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP grubunun ret oyu kullandığı karara göre, ilçe halkına yönelik düzenlenecek sosyal, kültürel amaçlı, milli ve ortak değerlerin öğretilmesini hedefleyen eğitim, sağlık, spor, kültür, görsel sanatlar gibi faaliyet ve hizmetlere yönelik projelerin hayata geçirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde belirtilen kuruluşlarla ortak hizmet projeleri düzenlenmesi öngörülüyor. Bu konuda tüm iş ve işlemlerin ifası, protokollerin imzalanması, imzalanan protokollerin belediyeye maliyetinin toplam 500 bin TL'yi aşmamak üzere ve bir yıl süre ile protokollerin imzalanması konusunda belediye başkanı Bünyamin Demir'e yetki verilmesi uygun görüldü.

Oturumda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, bu karar ile Güngören'in vergilerinin, kaynaklarının bir tercih yapılarak bazı kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce İBB'nin dernek ve vakıflarla imzaladığı 357 milyon liralık protokolü iptal ettiğini belirten Şar, “Bu kaynaklar artık İstanbul halkına iade edilecek. Sayın başkanımızın bir sözü var; ‘Kişiye, gruplara, derneklere, cemaatlere hizmet işi bitti. İstanbullulara hizmet dönemi başladı' Biz de bu protokolleri gerçekleştirmeyelim, bu kaynakları Güngören halkına biz Güngören Belediyesi olarak sağlayalım” diye konuştu.

Habere göre, teklif AKP grubunun oyları ile kabul edildi.

